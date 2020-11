SB vai pra semana decisiva com os 4 animados

Santa Bárbara d’Oeste entra na semana decisiva da eleição com as quatro campanhas animadas para a reta final. Os quatro grupos apostam no ‘sprint’ com bases variadas. Abaixo o NM analisa o que seriam as principais forças e fraquezas de cada um dos postulantes.

Marcos FONTES– Força– Aposta no discurso conservador associado ao presidente Bolsonaro e no voto pela troca sem tantos traumas para a cidade. Fraqueza- Bolsonaro não gravou vídeo pra nenhum candidato e seu partido está rompido com o presidente. Pouca experiência e grupo reduzido de candidatos a vereador.

Doutor JOSÉ– Força– Juntou um grupo grande e ‘rachou’ a Câmara com o PV do prefeito Denis Andia. Tem perfil pessoal menos beligerante que o dos ‘estrategistas’ Fraqueza- Risco de ser associado ao ex-prefeito Zé Maria e ao grupo que perdeu em 2016 para Andia na reeleição. Estilo mais apático pode não empolgar o eleitor.

Fabiano PINGUIM– Força- O grupo menor e mais profissional é uma das apostas. O retorno como ‘terceira via’ a um eventual confronto entre os dois grupos maiores também pode ser algo positivo Fraqueza- Demorou para se decidir e articular a campanha. Corre o risco de perder votos por ‘estar’ desconhecido em alguns pontos da cidade.

Rafael PIOVEZAN- Força– Tem estilo low profile como o prefeito Denis Andia (seu padrinho) e foca no discurso da ‘continuidade do que está dando certo’. Faz campanha ‘clean’ com toque moderno para alcançar o eleitor. Fraqueza- Pode ser penalizado por uma campanha diferente, com as redes sociais ‘travando’ o acesso ao eleitor e pelo (talvez ainda) baixo conhecimento do eleitorado.