SB vai a 105 mortes da Covid 19

Com mais três mortes registradas nesta sexta-feira, Santa Bárbara d’Oeste chegou aos 105 óbitos causados pela pandemia do novo coronavírus, a Covid 19. A prefeitura informou a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (21 de agosto de 2020):

• 713 casos suspeitos

• 3821 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 34 de moradores de outros municípios

• 3264 casos curados

• 11655 casos descartados

• 105 óbitos confirmados

• 2 óbitos suspeitos

• 13 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre óbitos:

Mulher, 79 anos, moradora da região central (Óbito em 05 de agosto de 2020)

Homem, 89 anos, morador da região central (Óbito em 20 de agosto de 2020)

Mulher, 34 anos, moradora da região central (Óbito em 20 de agosto de 2020)