SB: Vacinação contra a gripe segue até sexta-feira

As pessoas que ainda não se imunizaram contra a gripe em Santa Bárbara d’Oeste têm até esta semana para tomar a vacina. A Campanha de Vacinação contra a gripe será encerrada na sexta-feira (24) e até lá as doses seguem disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Município. As doses são disponibilizadas para todos os públicos, atendendo recomendação do Governo do Estado, visando reduzir o número de pacientes com sintomas respiratórios na rede de saúde de São Paulo.

Segundo último balanço da Vigilância Epidemiológica, até agora foram aplicadas 55.829 doses. O percentual de cobertura vacinal do público-alvo total já atingiu 81,45%. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é imunizar 90% da população. Em relação às gestantes, profissionais da Saúde e idosos a cobertura já atingiu essa meta.

Por outro lado, a Secretaria de Saúde alerta para que alguns públicos ampliem seus percentuais de cobertura, que hoje estão abaixo do esperado: crianças (57,16%), puérperas (49,3%) e adultos de 55 a 59 anos (26,4%).

Para aplicação da vacina, é recomendado o agendamento que pode ser feito por e-mail: [email protected], informando o nome completo, data de nascimento, endereço, unidade de referência e um telefone, ou pelo 0800.770.6378. No caso de e-mail, a Secretaria de Saúde entrará em contato informando data, horário e local da aplicação da vacina.