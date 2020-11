SB terá duas mulheres ‘com causa’ na Câmara

Santa Bárbara d’Oeste elegeu duas mulheres como vereadoras e elas chegam com causas para mobilizar a sociedade como um todo. Kátia Ferrari dos SOS animais foi a quarta mais votada com 1.772 votos e foi seguida pela jovem Esther Moraes, que conquistou a vaga com 1.672 votos.

Esther foi a 5a mais votada com 1.672 votos e a mais jovem da história da cidade. Falando em voto identitário, ela disse que seus eleitores buscaram uma candidata que represente ‘jovens, mulheres e moradores da periferia da cidade’. Esther começou sua militância aos 16 anos na favela Zumbi dos Palmares e criou o coletivo de mulheres negras e participou da criação de uma cooperativa de reciclagem.

“Vamos trabalhar firmemente para combater a violência contra a mulher. Dados registrados indicam que a cada 2h30 horas uma mulher é agredida- o que considero dados subnotificados. Focar na política para a juventude também será parte do nosso trabalho”, afirmou.