SB tem vídeo exaltação após virar ‘capital regional’

SB Santa Bárbara d’Oeste, juntamente com Americana, tornou-se “Capital Regional”, reconhecida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), através do estudo das “Regiões de Influência das Cidades”. A pesquisa é realizada a cada dez anos e tem por objetivo identificar e analisar a rede urbana brasileira, estabelecendo a hierarquia dos centros urbanos e as regiões de influência das cidades.

Santa Bárbara d’Oeste e Americana juntas enquadram-se na classificação “Capital Regional C”, ao lado de apenas outras 64 cidades do Brasil.



A publicação do IBGE aponta que o “Arranjo Populacional de Santa Bárbara d’Oeste/Americana (SP)” possui população elevada, produção industrial significativa, desenvolvimento econômico em diversos setores, equipamentos públicos, autonomia administrativa e forte integração humana.

O estudo é útil para o planejamento da localização de investimentos e da implantação de serviços públicos e privados, além de ser uma referência para pesquisas de avaliação das condições de acesso da população aos bens e serviços que lhe são disponibilizados.