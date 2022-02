Santa Bárbara tem manutenção em vias rurais e urbanas

A Prefeitura segue com serviços de manutenção nas estradas rurais de Santa Bárbara d´Oeste. Nesta quinta-feira (3), a Rua José Petrini, no Vale das Cigarras, recebeu conservação. Na Rua Cândido Prado, no Bertini, também foi executada a conservação nesta semana. Por conta do período de chuvas, os serviços emergenciais estão sendo realizados assim que possível.

O serviço de tapa-buraco e recomposição asfáltica atuou na Avenida da Saudade, na ponte da passagem da Vila Lola nesta quinta-feira (3). Nos últimos dias, a travessa Ourives de Oliveira, no Jardim das Orquídeas, as ruas Urandi e Egydio Barbosa, no Jardim das Laranjeiras, rua Mococa, no Planalto do Sol, ruas Emboabas e Camaiurás, no Santa Rita, ruas do Papel, da Ametista Cristal e Antonio Miranda Filho, no Jardim São Fernando, Rua Xavantes, no Jardim São Francisco, Rua Martins Fontes, na Vila Diva, Rua Humberto Matarazzo, no Distrito Industrial e trechos da Avenida Santa Bárbara receberam os serviços.