SB tem mais 6 mortes da Covid

Santa Bárbara d’Oeste SB voltou a registrar múltiplas mortes por causa da pandemia da Covid 19 esta terça-feira. Foram 6 mortos em decorrência da doença.

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (29 de dezembro de 2020).

• 1584 casos suspeitos

• 8059 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 35 de moradores de outros municípios

• 7336 casos curados

• 29334 casos descartados

• 226 óbitos confirmados

• Nenhum óbito suspeito

• 25 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre óbitos:

– Mulher, 83 anos, morador da região do Planalto do Sol 2 (Óbito em 18 de dezembro de 2020)

– Homem, 43 anos, morador da região do Mollon (Óbito em 18 de dezembro de 2020)

– Mulher, 42 anos, moradora da região do 31 de Março (Óbito em 25 de dezembro de 2020)

– Homem, 44 anos, morador da região do Planalto do Sol 1 (Óbito em 25 de dezembro de 2020)

– Homem, 60 anos, morador da região central (Óbito em 28 de dezembro de 2020)

– Homem, 66 anos, morador da região central (Óbito em 28 de dezembro de 2020)

29/12/2020