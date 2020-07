SB tem mais 3 mortes da Covid

Santa Bárbara d’Oeste registrou mais 3 mortes da Covid 19 esta quarta-feira. A cidade agora tem 35 vítimas fatais da doença. Morreram esta terça-feira uma- Mulher, 49 anos, moradora da região do Bosque das Árvores. Óbito em 14/7- Homem, 71 anos, morador da região do Jardim Batagin. Óbito em 14/7- Mulher, 65 anos, moradora da região do Parque Olaria. Óbito em 14/7

• 1502 casos suspeitos

• 1287 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 31 de moradores de outros municípios

• 1043 casos curados

• 2850 casos descartados

• 35 óbitos confirmados

• 1 óbito suspeito

• 8 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.