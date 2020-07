SB segue com serviços de zeladoria

Os serviços de zeladoria continuam em Santa Bárbara d´Oeste, cuidando dos espaços públicos. Nesta segunda-feira (20), uma das equipes instalou nova grade de boca de lobo na Rua Pernambuco, na Vila Brasil. A obra da Rua do Centeio, no Jardim Esmeralda, está sendo finalizada para liberação do tráfego. O local recebeu melhorias na caixa de inspeção de uma galeria de águas pluviais de 1,5 m. A Prefeitura segue rotineiramente com estas e outras frentes de trabalho, de acordo com cronograma.

Nos últimos dias, o serviço de capinação e limpeza foi realizado em vias e áreas públicas do Residencial Dona Margarida, Residencial Furlan, 31 de Março, Siqueira Campos, Firenze e avenidas São Paulo e Prefeito Isaías Hermínio Romano.

Já o serviço de tapa buraco foi realizado nas ruas Paraná e Ceará, na Vila Grego, Cesarino Scagnolato, no Jardim das Orquídeas, Alberto Lira, Paulo Silva Luiz e Francisco Pinhanelli Neto, no Residencial Furlan e na Avenida Ruth Garrido Roque, no Parque do Lago.

Na área rural, diversas ruas do Beira Rio receberam manutenção e cascalhamento, enquanto o trabalho de desassoreamento no Ribeirão dos Toledos seguiu no Jardim Batagin.