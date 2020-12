SB: Saúde realiza mais de 12 mil horas de treinamento em 2020

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do setor de Educação Permanente em Saúde, realizou 12.750 mil horas de treinamentos e capacitações durante este ano, qualificando 3,5 mil profissionais dos diversos setores da pasta. As ações visam à melhoria contínua da assistência e do cuidado integral aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Devido à pandemia, treinamentos sobre o novo Coronavírus (Covid-19) foram intensificados com o objetivo de trazer informações atualizadas, construir protocolos assistenciais e estabelecer fluxos para o atendimento do paciente com suspeita e ou diagnóstico da doença. Capacitações teóricas e práticas sobre Ventilação Mecânica Invasiva, programação do ventilador mecânico, gasometria, paramentação e desparamentação, treinamento para realização de testes, dentre outros, foram realizadas para os profissionais dos vários níveis de complexidade.

Ferramentas virtuais também foram utilizadas para capacitar, fortalecer e apoiar os profissionais da linha de frente do novo cenário. Além disso, o setor também foi responsável pelo auxílio na promoção de diversos eventos para distribuição de máscaras para a população e orientações sobre a prevenção e proteção mediante a pandemia.