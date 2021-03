SB. Programa “Seu Exame” deve ter 30 mil procedimentos

Serão oferecidos gratuitamente ao cidadão barbarense 30 mil exames e procedimentos

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (11) a criação do programa “Seu Exame”. O programa da Prefeitura oferecerá 30 mil exames e procedimentos gratuitos ao cidadão barbarense, em um investimento de mais de R$ 3 milhões. O chamamento público para o credenciamento de clínicas responsáveis pela realização dos exames será publicado na Imprensa Oficial neste sábado (12).

O programa “Seu Exame” reúne exames e procedimentos de diversas especialidades médicas. Serão oferecidos ultrassonografias de diversos tipos, ecocardiografias, endoscopias, colonoscopias, eletroneuromiografias, Doppler Vascular/Neuro e diversos, exames otoneurológicos, BERA, polissonografias, Holter, M.A.P.A., manometrias, Phmetrias, eletroencefalogramas adulto e infantil, além de procedimentos.

“O ‘Seu Exame’ vem para complementar tudo o que já fizemos na rede municipal de Saúde. Com planejamento, realizamos no início deste ano um diagnóstico que apontou as necessidades relacionadas aos exames e procedimentos. Lançando este programa, que credenciará diversas clínicas, traremos um novo conceito, mais uma inovação”, comentou o prefeito.

“Vamos oferecer 30 mil exames, muitos de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo, que foram suspensos por conta da pandemia ou apresentam uma fila histórica de atendimento. Vamos assumir mais esta responsabilidade, entendendo o quanto isso é importante para o cidadão barbarense. O ‘Seu Exame’ é o maior projeto do tipo na história de Santa Bárbara”, acrescentou.