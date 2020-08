SB: Prefeitura recebe doação de 100 escudos faciais

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste recebeu a doação de 100 máscaras “Face Shield” (escudo facial) do Grupo Moura nesta segunda-feira (5). O objetivo é oferecer mais segurança aos profissionais da Secretaria de Promoção Social no atendimento às famílias vulneráveis.

“É uma iniciativa louvável e pela qual estamos muito gratos. Os equipamentos oferecem mais segurança aos servidores que atuam diretamente no atendimento nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Centro POP (Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua), Conselho Tutelar e nas Ações Emergenciais”, disse a secretária de Promoção Social, Maria Cristina da Silva.

O material é a base de polipropileno, elástico e polietileno (PET) e reutilizável, desde que devidamente higienizado, de acordo com os padrões de esterilização.

A ação contou com a presença de Welliton R. Carreira e Carolina Torelli, do Grupo Moura e de Ede Carlos Postinguel Bertoloti, da Auto Elétrica Dracena, parceiro do Grupo Moura em Santa Bárbara.