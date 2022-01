SB. Prefeitura e vereadores se reúnem para discutir prontos-socorros

Representantes da Prefeitura e vereadores reuniram-se nesta terça-feira (4) para troca de informações, esclarecimentos, colaboração e definições práticas acerca dos atendimentos realizados nos prontos-socorros de Santa Bárbara d’Oeste nos últimos dias.

O fluxo de pacientes com sintomas gripais no PS “Dr. Edison Mano”, na área central, e no PS “Dr. Afonso Ramos”, na Zona Leste, aumentou consideravelmente. Para se ter uma noção, apenas com relação a sintomas gripais, o aumento foi de 102,4% na última semana – foram registrados 1.453 atendimentos de sintomas gripais entre 27/12 e 02/01, média de mais de 200 atendimentos diários. No mesmo período, considerando todos os tipos de atendimentos das unidades, a média superou 1,2 mil pacientes atendidos por dia.

E nesta semana os números tornaram-se ainda maiores: Foram 1.655 atendimentos nas duas unidades nesta segunda-feira (3) e 1.702 atendimentos nos dois PSs nesta terça-feira (4).

Durante a reunião, a Prefeitura informou que ampliou o número de médicos nos plantões nos prontos-socorros, de 4 para 5 profissionais por período em cada PS. Além disso, nesta quarta-feira (5) as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) também passaram a atender os pacientes com sintomas gripais, com o objetivo de desafogar as unidades de urgência e emergência.

Os dados diários de atendimentos na rede municipal de Saúde seguem sendo analisados pelo Município e, se necessário, novas ações serão adotadas para o melhor fluxo de pacientes.

O encontro reuniu o vice-prefeito Felipe Sanches, a secretária de Governo, Patrícia Marques De Martino, a secretária de Saúde, Lucimeire Rocha, o presidente da Câmara Municipal, vereador Joel Cardoso (Joel do Gás), além dos vereadores Antonio Carlos Ribeiro (Carlão Motorista), Carlos Fontes, Celso Ávila, Elton Aparecido Cezaretti (Tikinho TK), Erb de Oliveira Martins (Uruguaio), Esther Moraes, José Luís Fornasari (Joi Fornasari), Júlio César Santos da Silva (Kifu), Kátia Ferrari, Oswaldo Bachin Jr, Reinaldo Casimiro, Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca (Jesus Vendedor) e Valmir Alcântara de Oliveira (Careca do Esporte).

CEI. O vereador Felipe Corá (Patriota) tenta agitar uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o contrato com a empresa que vem causando transtornos nos prontos-socorros. A CEI, por enquanto, conta com a assinatura de Eliel Miranda (PSD), Arnaldo Alves (PSD), Isac Motorista (Republicanos) e Nilson Araújo (PSD). Nenhum dos 5 vereadores que assinaram a CEI estiveram na prefeitura para a reunião que tratou do problema. O prefeito Rafael Piovezan (PV) já havia anunciado, em dezembro, a rescisão do contrato com a terceirada.