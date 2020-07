SB: Pref. lança 2ª etapa do credenciamento de artistas e grupos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, lançou nesta quinta-feira (30) a 2ª etapa do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Artistas e Grupos Artísticos.

s inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto, no site www.santabarbara.sp.gov.br/credenciamentodeartistas, por meio do Formulário de Inscrição On-line. Todas as propostas estão sendo avaliadas pela Comissão de Análise, Fiscalização e Seleção de Projetos, composta por membros do Conselho.

A primeira fase de inscrições contou com 58 habilitados, sendo desses 35 serão contratados, representando 60% dos inscritos. Serão 21 apresentações on-line e 14 oficinas artísticas de diferentes segmentos. As apresentações serão transmitidas à população de 7 a 13 de agosto, em três períodos, nas redes sociais da Secretaria. Já as oficinas ministradas em aplicativos gratuitos.

Nesta contratação inicial, o Município investirá R$ 27 mil em repasses aos artistas e grupos. A publicação desses habilitados foi realizada nesta quarta-feira (29) e pode ser consultada no Diário Oficial do Estado. Os inabilitados poderão realizar nova proposta nesta segunda fase.

Voltado a realização de ações e on-line e presenciais futuramente, a iniciativa possui ajuda de custo aos artistas, ao todo, entre R$ 350 a R$ 3 mil. O Edital permite a contratação de mais de 450 artistas das mais diversas expressões artísticas em diferentes formatos até 31 de dezembro de 2020. Poderão ser recebidas novas propostas de interessados até o dia 30 de outubro de 2020.

“Agradeço a todos os artistas que já se inscreveram e aos membros do Conselho e servidores da Secretaria pelo empenho. A Secretaria está seguindo rigorosamente os documentos e formatos exigidos na Lei de Licitações”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Atendendo ao pedido do prefeito Denis Andia, esse credenciamento busca abraçar todos aqueles que se dedicam à arte e sobrevivem dela, por isso se faz necessário ouvi-los para elucidar qualquer apontamento”, complementou Evandro.

Ainda está disponível orientações e um passo a passo que pode ser conferida no link www.is.gd/live_credenciamento em formato de vídeo ou um Tira-Dúvidas em texto pelo link www.santabarbara.sp.gov.br/credenciamentodeartistas/duvidas.

Para mais informações, a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo dispõe também de um e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464.9424. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas.

Mapa da Cultura

O Mapa da Cultura Barbarense segue recebendo o cadastro dos trabalhadores da Cultura de Santa Bárbara d’Oeste. É necessário preencher o formulário no site www.santabarbara.sp.gov.br/mapadacultura. O mapa é um balizador para as ações da Lei Emergencial Aldir Blanc, sancionada pelo Governo Federal.

O Mapeamento é destinado aos artistas, técnicos(as), agentes culturais, fazedores(as) de cultura, eventos e demais profissionais da cadeia produtiva cultural, de todos os segmentos culturais (teatro, artes visuais, música, cultura popular e urbana, dança, patrimônio histórico, literatura e narrativa oral e outros) residentes em Santa Bárbara d’Oeste.