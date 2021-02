SB: Pref. investe mais de R$ 1 bilhão em Saúde nos últimos 8 anos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste investiu mais de R$ 1 bilhão em Saúde desde o ano de 2013. Nos últimos 8 anos, o investimento no segmento subiu ano após ano, chegando aos R$ 180,4 milhões em 2020.

Os dados relacionados ao último quadrimestre do ano passado foram apresentados em Audiência Pública nesta quinta-feira (25) na Câmara Municipal.

Desde 2013, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realiza uma ampla transformação na área da Saúde.

No período, a Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste ganhou 9 novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), teve a reforma e ampliação dos dois Prontos-Socorros – com implantação de inéditos PSs Pediátricos -, viu um novo Centro de Especialidades, um Novo Centro de Exames e Diagnósticos, mais que triplicou o investimento na Santa Casa de Misericórdia – Hospital Santa Bárbara, ampliou o número de leitos de UTI, triplicou a frota de ambulâncias, entre outras ações estruturais.

Além disso, o número de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem foi ampliado. Com a reestruturação física e com novos profissionais, a rede municipal também ampliou a oferta de exames ao cidadão, zerando filas históricas e avançando para que os desafios ainda existentes possam ser superados.

“A Administração Municipal do prefeito Denis Andia transformou os espaços públicos da Saúde de Santa Bárbara d’Oeste. Agora vamos qualificar os serviços oferecidos ao cidadão, com olhar também para os servidores públicos, com o objetivo de atender mais e com maior qualidade. Alguns desafios já foram superados e temos outros novos pela frente”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Paralelo a todas estas ações, o Município de Santa Bárbara d’Oeste também realizou importantes investimentos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Leitos com e sem respiradores, entre clínicos, de média e de alta complexidade foram implantados no Hospital Santa Bárbara e no Hospital de Campanha, com compra de insumos, equipamentos e contratação de pessoal.

Confira o investimento em Saúde nos últimos 8 anos em Santa Bárbara d’Oeste:

2020 – R$ 180,4 milhões

2019 – R$ 146,9 milhões

2018 – R$ 135,2 milhões

2017 – R$ 131,4 milhões

2016 – R$ 121,1 milhões

2015 – R$ 119,3 milhões

2014 – R$ 102,6 milhões

2013 – R$ 94,7 milhões