SB passa das 50 mortes da Covid

Santa Bárbara d’Oeste passou das 50 mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus. A cidade registrou 4 mortes esta terça-feira e agora tem 51 óbitos causados pela doença.

A prefeitura informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (21 de julho de 2020).

Um óbito de um homem de 34 anos, morador da região do Conjunto Roberto Romano e que cumpria pena em presídio na cidade de Sorocaba (óbito datado de 1º de junho de 2020) foi reclassificado pelo Governo do Estado para óbito suspeito.

Sendo assim, o Informe Epidemiológico aponta:

• 900 casos suspeitos

• 1474 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 31 de moradores de outros municípios

• 1216 casos curados

• 3263 casos descartados

• 51 óbitos confirmados

• 5 óbitos suspeitos

• 8 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre os óbitos:

– Mulher, 40 anos, moradora da região do Jardim das Orquídeas (Óbito em 20 de julho de 2020)

– Mulher, 49 anos, moradora da região do Jardim Europa (Óbito em 20 de julho de 2020)

– Mulher, 19 anos, moradora da região central (Óbito em 20 de julho de 2020)

– Homem, 71 anos, morador da região do Nova Conquista (Óbito em 21 de julho de 2020)