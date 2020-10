SB. Parques voltam a funcionar em horário normal

Os parques municipais de Santa Bárbara d’Oeste voltarão a funcionar em horário normal a partir deste sábado (31), com adoção de protocolos sanitários do Plano Municipal de Retomada das Atividades Coletivas para evitar a transmissão do novo Coronavírus (Covid-19). Os parques estavam funcionando somente em meio período, das 7 às 13 horas.

Dentre as medidas de prevenção, será obrigatório o uso de máscara pelos funcionários públicos e frequentadores, além de manterem o distanciamento social. Os sanitários e os bebedouros ficarão fechados, exceto o do Parque Taene, que abrirá neste sábado (31). O acesso será feito em um único portão para evitar aglomerações.

Voltarão a funcionar em horário normal:

Parque Taene (Avenida Bandeirantes)

Todos os dias, das 7 às 17 horas

Parque dos Ipês (Av. Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte)

Todos os dias, das 6 às 20 horas

Parque Araçariguama (Av. Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Itamaraty)

24 horas

Parque dos Jacarandás (Rua do Estanho, s/nº, Mollon IV)

Todos os dias, das 6 às 22 horas

Parque Infantil Tom Leite (Rua Curitiba, Cidade Nova 2)

Todos os dias, das 7 às 19 horas

Parque Infantil do Panambi (ruas dos Girassóis e das Rosas, Jardim Panambi)

Todos os dias, das 7 às 19 horas

Parque das Nascentes (Rua Alfeu Schmidt, Planalto do Sol II)

24 horas

Parque Arnaldo Boaretto (Av. Corifeu de Azevedo Marques)

Terça a sábado, das 7 às 17 horas

Parque do Mollon (Rua do Cobre x Rua do Estanho)

Terça a sábado, das 7 às 17 horas

Parque do 31 de Março (Rua Marechal Bittencourt x Rua 21 de Fevereiro)

Terça a sábado, das 7 às 17 horas

Parque Vila Brasil (Rua Paraná)

Terça a sábado, das 7 às 17 horas

Centro Social Urbano (entrada via Parque dos Ipês)

Liberado para corridas e caminhadas

Segunda a sexta-feira, das 7 às 21 horas

Sábado e domingo, das 6 às 17 horas