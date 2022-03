SB oferece estrutura para Jogos Regionais

A estrutura esportiva de Santa Bárbara d’Oeste foi colocada à disposição do Governo do Estado de São Paulo para o novo formato dos Jogos Regionais – que será adotado a partir de 2022. A competição não terá uma cidade-sede e terá maior duração, com previsão de ocorrer entre os meses de junho e setembro. Em modalidades coletivas, as equipes atuarão em um calendário que prevê confrontos de ida e volta (nos dois municípios), enquanto que nas modalidades individuais, as competições serão realizadas em datas específicas e programadas, em uma única cidade.

Em reunião realizada nesta terça-feira (15) em Campinas, o secretário de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste, Vinícius Furlan, esteve com a diretora da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Simone Aparecida Bighetti, colocando a estrutura barbarense à disposição. O encontro contou também com a participação de secretários de esportes da região.

“Santa Bárbara d’Oeste tem uma das melhores e mais completas estruturas esportivas da região, com campos, quadras e ginásios prontos e em utilização. Na reunião expomos a nossa realidade, falamos sobre nossa estrutura e ressaltamos que assim que houve flexibilização das medidas restritivas em decorrência da pandemia, fomos a primeira cidade da região a colocar o calendário esportivo mais uma vez em andamento. A Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan mais uma vez demonstra protagonismo e, sendo assim, nos colocamos prontos para receber o maior número de competições, demonstrando a força esportiva de Santa Bárbara d’Oeste em todo o Estado de São Paulo”, comentou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.