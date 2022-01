SB. Novo local para coleta de exames entra em funcionamento

Começou nesta semana o atendimento do novo ponto de coleta de exames laboratoriais do SUS (Sistema Único de Saúde). Localizado na Rua do Algodão, 1451, na Cidade Nova – anexo à UBS da Cidade Nova, esse é o terceiro local que realiza o serviço na cidade.

Os agendamentos e autorizações para a coleta dos exames são realizados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ou em algum outro serviço de Saúde da rede que faça a solicitação.

Em caso de dúvidas sobre os dias, horários e locais das coletas, a pessoa deve entrar em contato diretamente na unidade onde o exame foi solicitado.

O Município conta com outros dois pontos de coleta de exames laboratoriais: na Avenida Sábato Ronsini, 203, na Vila Linópolis (anexo ao Centro de Saúde) e na Rua Bem Aventurança, 255, no Jardim Vista Alegre (antiga UBS).