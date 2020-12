SB mantém serviços essenciais no Natal e Ano Novo

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste manterá os serviços essenciais durante o Natal e o Ano Novo. Não haverá expediente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021. O atendimento ao público nas repartições públicas municipais funcionará normalmente nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro e retornará dia 4 de janeiro.

Prontos-Socorros, Guarda Municipal, Defesa Civil e DAE (Departamento de Água e Esgoto) funcionarão em regime de plantão 24 horas. A Guarda Municipal pode ser acionada pelos telefones 153, 0800-7728383 e 3457-9444, enquanto o DAE atende pelos telefones 3459-5910 e 0800-770-3459. Já o Grupo de Proteção Ambiental (153 e 3458-1388) e a Defesa Civil (199) também funcionam em regime de plantão 24 horas.

A coleta de lixo ocorre normalmente, exceto nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Os Ecopontos do Planalto do Sol, Olaria e Gerivá e parques municipais fecham nos dias 24 e 31 de dezembro a partir das 12 horas e não abrirão nos dias 25 e 1º de janeiro.

Confira os horários:

PRONTOS-SOCORROS

P.S. “Dr. Edison Mano”

Rua Alice Aranha de Oliveira, 45 – Centro. Telefone: 3464-9210

P.S. “Dr. Afonso Ramos”

Rua do Trigo, 1005 – Jd. Pérola. Telefone: 3457-9900

Funcionarão normalmente 24 horas

Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro Médico de Especialidades, Centro de Exames e Diagnósticos, Farmácia Municipal e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

Quinta-feira (24) – fechados

Sexta-feira (25) – fechados

Quinta-feira (31) – fechados

Sexta-feira (1º) – fechados

DAE (DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO)

Funcionará em sistema de plantão pelos telefones 0800-770-3459 e 3459-5910

GUARDA MUNICIPAL

Atende 24 horas pelos telefones 153, 0800-7728383 e 3457-9444

DEFESA CIVIL

Atende 24 horas pelo telefone 199

CORPO DE BOMBEIROS

Atende 24 horas pelo telefone 193

ECOPONTOS

Quinta-feira (24) – funcionarão das 6 às 12 horas

Sexta-feira (25) – fechados

Quinta-feira (31) – funcionarão das 6 às 12 horas

Sexta-feira (1º) – fechados

Demais dias:

Das 6 às 11 horas e das 12h30 às 18 horas

Avenida Barretos esquina com Avenida Antônio Pedroso – Planalto do Sol

Rua Independência – Parque Olaria

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira – Jardim Gerivá

PARQUE ARAÇARIGUAMA (Av. Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Itamaraty) | Aberto

PARQUE DAS NASCENTES (Rua Alfeu Schmidt, Planalto do Sol II) | Aberto

PARQUE TAENE (Avenida Bandeirantes)

Quinta-feira (24) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (25) – fechado

Quinta-feira (31) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (1º) – fechado

Demais dias, das 7 às 17 horas

PARQUE DOS IPÊS (Av. Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte)

Quinta-feira (24) – funcionará das 6 às 12 horas

Sexta-feira (25) – fechado

Quinta-feira (31) – funcionará das 6 às 12 horas

Sexta-feira (1º) – fechado

Demais dias, das 6 às 20 horas

PARQUE DOS JACARANDÁS (Rua do Estanho, s/nº, Mollon IV)

Quinta-feira (24) – funcionará das 6 às 12 horas

Sexta-feira (25) – fechado

Quinta-feira (31) – funcionará das 6 às 12 horas

Sexta-feira (1º) – fechado

Demais dias, das 6 às 22 horas

PARQUE INFANTIL TOM LEITE (Rua Curitiba, Cidade Nova 2)

Quinta-feira (24) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (25) – fechado

Quinta-feira (31) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (1º) – fechado

Demais dias, das 7 às 19 horas

PARQUE INFANTIL DO PANAMBI (ruas dos Girassóis e das Rosas, Jardim Panambi)

Quinta-feira (24) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (25) – fechado

Quinta-feira (31) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (1º) – fechado

Demais dias, das 7 às 19 horas

PARQUE ARNALDO BOARETTO (Av. Corifeu de Azevedo Marques)

Quinta-feira (24) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (25) – fechado

Quinta-feira (31) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (1º) – fechado

Demais dias, terça a sábado, das 7 às 17 horas

PARQUE DO MOLLON (Rua do Cobre x Rua do Estanho)

Quinta-feira (24) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (25) – fechado

Quinta-feira (31) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (1º) – fechado

Demais dias, terça a sábado, das 7 às 17 horas

PARQUE DO 31 DE MARÇO (Rua Marechal Bittencourt x Rua 21 de Fevereiro)

Quinta-feira (24) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (25) – fechado

Quinta-feira (31) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (1º) – fechado

Demais dias, terça a sábado, das 7 às 17 horas

PARQUE VILA BRASIL (Rua Paraná)

Quinta-feira (24) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (25) – fechado

Quinta-feira (31) – funcionará das 7 às 12 horas

Sexta-feira (1º) – fechado

Demais dias, terça a sábado, das 7 às 17 horas

CENTRO SOCIAL URBANO (entrada via Parque dos Ipês)

Liberado para corridas e caminhadas

Segunda a sexta-feira, das 7 às 21 horas

Sábado e domingo, das 6 às 17 horas