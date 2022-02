SB investe R$ 1 milhão na prevenção à Covid nas escolas 

A escola tem que ser um ambiente seguro para oferecer aprendizagem e desenvolvimento para os alunos e garantir o direito à educação. Com este objetivo, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste SB investiu cerca de R$ 1 milhão em novos equipamentos e materiais em prevenção à Covid-19 para o início do ano letivo de 2022.

Cada aluno da Rede Municipal de Ensino está recebendo duas máscaras de tecido, para auxiliar no uso obrigatório durante a permanência na escola. A entrega das máscaras também se estende aos funcionários das unidades escolares, totalizando 130 mil unidades.

Outro insumo importante que integra o investimento é o álcool gel. São 15 mil litros para este início de ano letivo. E 202 novos totens serão distribuídos nas escolas, substituindo os antigos.

Os profissionais da Educação recebem toda a orientação sobre as normas e diretrizes dos protocolos sanitários, que inclui aferição de temperatura, lavagem constante das mãos, uso de álcool gel, higienização dos ambientes e uso de máscara. Os protocolos são definidos pela Vigilância Sanitária como enfrentamento à pandemia causada pelo Covid-19.

As aulas na Rede Municipal de Ensino seguem com atendimento presencial e em horário normal. As escolas iniciaram o ano letivo em 31 de janeiro e a primeira semana teve horários diferenciados para adaptação. São mais de 15 mil alunos que são atendidos em 55 escolas municipais e 23 escolas conveniadas por meio do Bolsa-Creche, da creche a EJA (Educação de Jovens e Adultos).