SB: Hospital de Campanha tem 14 curados da Covid

O Hospital de Campanha de Santa Bárbara d’Oeste já curou 14 pacientes barbarenses. Com cuidado intenso, os pacientes têm na estrutura implantada pela Prefeitura, em parceria com a Unimep, todo o atendimento médico e das equipes de enfermagem.

O Hospital de Campanha funciona como um complemento do Hospital Santa Bárbara, que é onde foram implantados todos os novos leitos de UTI para o atendimento de pacientes com Covid-19.

A função do Hospital de Campanha é tratar pacientes com quadros moderados e que necessitam de internação hospitalar para que não cheguem a precisar de UTI. É tratar também pacientes que já saíram da UTI e vão finalizar seu tratamento para receber alta clínica.

O Hospital de Campanha entrou em funcionamento no dia 29 de junho, assim que foi concluída a ampliação de leitos de UTI no Hospital Santa Bárbara – que hoje conta com sua capacidade 3 vezes maior de leitos de UTI.

A implantação do Hospital de Campanha foi praticamente sem custos, uma vez que a Secretaria de Saúde já contava com os equipamentos e mobiliários utilizados. O seu custo operacional só passou a existir com o início das atividades.