SB: Dupla roda após furtar farmácia e loja de doces

Dois indivíduos foram presos na manhã desta quarta-feira após furtarem uma loja de doces e uma farmácia em Santa Bárbara d’Oeste.

A polícia militar foi acionada e recebeu a informação do furto aos estabelecimentos. No patrulhamento, a equipe avistou a dupla, sendo que um deles apresentava as características do criminoso.

Durante busca pessoal, foram localizadas com um dos rapazes as mercadorias furtadas de uma drogaria, e o outro, seu comparsa, estava em posse de mercadorias furtadas de uma loja de doces.

Os dois foram conduzidos ao 1º DP, onde permaneceram presos.