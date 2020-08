SB divulga resultado preliminar de Concurso para Técnicos de Enfermagem

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou nesta quinta-feira (6) o Resultado Final Preliminar do Concurso Público para o cargo de Técnico de Enfermagem. Os candidatos podem acessar o edital no site oficial do Município www.santabarbara.sp.gov.br/v5, na aba Concursos/Inscrições abertas. A contratação é temporária enquanto seguirem as ações de enfrentamento à pandemia do Coronavírus (Covid-19).

O processo seletivo simplificado emergencial avaliará os candidatos pela experiência na função de Técnico em Enfermagem, sendo comprovada por meio de registros em Carteira de Trabalho ou outros documentos equivalentes no momento da contratação. A remuneração é de R$ 2.204,27 para jornada semanal de 30 horas.