SB: Credenciamento de artistas tem 80 inscritos

A primeira fase de inscrições do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Artistas e Grupos Artísticos de Santa Bárbara d’Oeste registrou 80 inscritos, sendo grupos artísticos e artistas solo nas diversas áreas atingidas – Teatro (24 participantes), Música (16), Artes Visuais (10), Dança (9), Narrativa Oral (6), Circo (5), Literatura (4), Cultura Popular (4) e Patrimônio Imaterial (2).

Ainda em julho, a Prefeitura liberará o site de inscrição da segunda fase para interessados em inscrever propostas. As inscrições da segunda fase vão até 10 de agosto e poderão ser feitas pelo site www.santabarbara.sp.gov.br/credenciamentodeartistas.

A primeira etapa do Edital, segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, foi encerrada com uma ótima adesão dos artistas barbarenses. “A diversidade artística no número de inscritos mostra que Santa Bárbara é cidade pluralmente cultural. Agora trabalhamos em um ritmo acelerado para publicar a lista de habilitados e seguirmos os ritos previstos no chamamento. E planejamos iniciar a produção do conteúdo on-line ainda em julho”, explicou Evandro. “Atendendo ao pedido do prefeito Denis Andia, esse credenciamento busca abraçar todos aqueles que se dedicam à arte e sobrevivem dela, por isso se faz necessário ouvi-los para elucidar qualquer apontamento”, complementou o secretário.

Voltado a realização de ações e on-line e presenciais futuramente, a iniciativa possui ajuda de custo aos artistas entre R$ 350 a R$ 3 mil. Ao todo, o Edital permite a contratação de mais de 450 artistas das mais diversas expressões artísticas em diferentes formatos até 31 de dezembro de 2020.

Ainda está disponível aos artistas orientações e um passo a passo que pode ser conferida no link www.is.gd/live_credenciamento em formato de vídeo ou um Tira-Dúvidas em texto pelo link www.santabarbara.sp.gov.br/credenciamentodeartistas/duvidas. Para mais informações, a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo dispõe também de um e-mail [email protected].