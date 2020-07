SB segue com construção da nova UBS na Zona Sul

Segue a construção da Nova UBS Regional da Zona Sul, no bairro Santa Rita. A Unidade Básica de Saúde oferecerá ao cidadão o atendimento ambulatorial, com atenção básica, além de referência pediátrica.

A UBS Regional da Zona Sul atenderá bairros como Santa Rita, Vista Alegre, Parque do Lago, Bosque das Árvores, entre outros.

A obra integra um amplo rol de ações da Administração Municipal do prefeito Denis Andia. Desde 2013, Santa Bárbara d’Oeste ganhou 8 novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – média de um novo posto de Saúde por ano, muito acima da média histórica do Município. Foram entregues ao cidadão as unidades do Jardim Europa IV, Planalto do Sol, Planalto do Sol II, Boa Vista, Dona Regina, Grego / Furlan, Romano / Laudissi e São Francisco 2 / Santa Rita.

Além disso, os dois prontos-socorros do Município passaram por importantes intervenções. As obras no PS “Dr. Afonso Ramos” avançam, com reforma, ampliação e reestruturação, implantando o PS Pediátrico, e o PS “Dr. Edison Mano”, na área central, foi reformado e ampliado, tendo sua obra entregue em 2019 com a implantação de um inédito PS Pediátrico.