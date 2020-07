SB: Cartão Auxílio Merenda é prorrogado por mais dois meses

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste prorrogou por mais dois meses – agosto e setembro – o Cartão Auxílio Merenda, no valor de R$ 70,00 mensais por aluno matriculado na Rede Municipal de Ensino. A condição é que sua família seja cadastrada em programas sociais na Secretaria de Promoção Social.

O benefício foi estendido seguindo as diretrizes do possível retorno das aulas presenciais em setembro, divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo. Atualmente o Município mantém 2.513 cartões ativos. Desde maio, quando teve início o repasse, o investimento total ultrapassa R$ 850 mil em recursos próprios. O cartão pode ser utilizado na compra de alimentos em estabelecimentos da cidade.