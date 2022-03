SB agora tem ‘picapona’ pro viveiro municipal

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as obras no Viveiro Municipal. O espaço é transformado e nele projetos de Saúde, Educação, Segurança e Meio Ambiente serão implantados: Centro de Equoterapia, Centro de Educação Ambiental, Minifazenda e o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres.

O Centro de Educação Ambiental e a Minifazenda serão utilizados por alunos da rede municipal, em atividades que integram o conteúdo pedagógico preparado pela Secretaria de Educação. Já o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres receberá e tratará animais que necessitem de atendimento em casos de atropelamentos, lesões e operações policiais. Por fim, o Centro Municipal de Equoterapia atenderá principalmente crianças e adolescentes que tenham como indicação médica o tratamento com o método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

Além disso, o Município investiu nas estruturas de suporte e fiscalização ambiental. São quatro caminhonetes novas dedicadas a preservar a natureza. Os veículos cuidam da arborização urbana, do patrulhamento rural e ambiental, além do resgate de fauna.

“O Viveiro Municipal será transformado, unindo áreas importantíssimas no desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste. Aquele espaço que sempre foi um lugar especial para visitas e ações ambientais, agora passa por diversas obras que logo trarão uma visão inovadora do cuidado e carinho com a nossa população e a nossa cidade. Além disso, já temos o maior projeto de reflorestamento da história de Santa Bárbara, com 250 mil mudas a serem plantadas – sendo 20 mil mudas já plantadas na arborização urbana, 100% de esgoto tratado, nova represa em construção, excelência na qualidade da água, monitoramento de fauna nos nossos mananciais, novo Parque Linear em construção, novas Áreas de Bem-Estar implantadas e outras que serão iniciadas logo mais. Tudo isso conjugado com investimentos em Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança, Saneamento, entre outras áreas. Trabalhando muito no agora, para construir o futuro que todos nós queremos!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.