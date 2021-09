SB. Academias do ar livre recebem QR Code para orientação pelo celular

Estimular a prática de atividade física com orientações aos usuários. Esse é o objetivo do Guia Virtual de Exercícios ao Ar Livre que está sendo instalado nas Academias ao Ar Livre de Santa Bárbara d’Oeste.

Cada aparelho de ginástica das 69 academias da cidade está recebendo um adesivo com código QR Code que dá acesso a vídeos curtos e práticos para a pratica correta das atividades.

Para utilizar o serviço, a pessoa pode ler o código fixado no aparelho com a câmera do celular ou aplicativo que possibilita a leitura. Após isso, o vídeo é disponibilizado imediatamente e mostra em detalhes o uso correto do equipamento. Assim o usuário pode executar o exercício daquele equipamento e realizar o mesmo procedimento nos demais aparelhos.

No total, 57% dos locais já receberam os adesivos de QR Code. O Guia Virtual de Exercícios ao Ar Livre foi desenvolvido pelo Sesc Campinas (Serviço Social do Comércio) em parceria com o SindiVarejista (Sindicato do Comércio Varejista) e prefeituras da Região Metropolitana de Campinas (RMC).