SB abre cadastro para produção do Roteiro Turístico

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, disponibilizou nesta quarta-feira (5) um cadastro on-line para que produtores rurais e empresários participem da construção de Roteiros Turísticos. A ação integra o Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo. O formulário está disponível no www.santabarbara.sp.gov.br/turismorural .

Essa organização dos serviços turísticos, atrativos, equipamentos e infraestrutura de apoio ao turismo resultarão na consolidação dos roteiros. A instituição do guia rural reunirá os principais atrativos turísticos do Município, classificando-os de acordo com suas características.

“A Secretaria já está trabalhando na execução das etapas do Plano. O Cadastro auxiliará na elaboração dos Roteiros Turísticos, bem como na construção de um prognóstico da Zona Rural do Município. Os dados coletados serão disponibilizados à população de maneira on-line e impressa no Novo Centro de Atendimento ao Turista. Buscamos dialogar com o setor se serviços para organizar e planejar a infraestrutura turística de Santa Bárbara”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pelo telefone da Secretaria (19) 3464.9424.

