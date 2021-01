SB: 17 mil pacientes são atendidos na Saúde Bucal em 2020

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste atendeu 17 mil pacientes no setor de Saúde Bucal em 2020. No período foram mais de 34 mil procedimentos realizados no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Nas UBSs foram 24 mil procedimentos dento-cirúrgicos (curativos, extrações) e no CEO foram 10 mil procedimentos especializados de odontologia, além de 414 próteses dentárias entregues e 1.345 exames radiográficos realizados para fins de diagnóstico.

Trabalhando a parte educativa, o setor de Prevenção em Saúde Bucal distribuiu 17.140 escovas e 256 cremes dentais às escolas da rede municipal de ensino.

Por conta da pandemia da Covid-19, a oferta dos serviços foi adaptada e planejada, seguindo todos os protocolos assistenciais para garantir a segurança dos usuários e dos profissionais da Saúde. Foram estabelecidos fluxos para atendimentos e orientações aos usuários sobre os cuidados necessários, além de capacitações dos profissionais de saúde para o enfrentamento dos desafios desse novo contexto.

Para ter acesso aos serviços de Saúde Bucal o usuário deve entrar em contato na UBS mais próxima da sua residência. Quando for necessário atendimento especializado, o próprio dentista da unidade fará avaliação e o devido encaminhamento para o CEO. O setor está localizado na Rua Antônio Frederico Ozanan, 45, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3455-0140.