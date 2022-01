Savegnago abre 120 vagas para Santa Bárbara

A Rede Savegnago, que adquiriu as 14 lojas do Grupo Peralta, entre elas, o Paulistão Supermercado de Santa Bárbara d’ Oeste, na Rua Duque de Caxias, centro, continua recebendo currículos para as vagas de trabalho. Os interessados devem cadastrar o currículo no site: https://www.savegnago.com.br/institucional/trabalhe-conosco. Entre elas constam 120 vagas para Santa Bárbara d’ Oeste.

O Paulistão do Centro de Americana deve fechar as portas nos próximos dias.

Não há ainda uma previsão para o início das atividades, uma vez que as lojas adquiridas pela Rede deverão passar por melhorias, reformas e adequações, no padrão das lojas Savegnago, conforme disse o presidente executivo, Chalim Savegnago na ocasião do anúncio da negociação.

A expansão da Rede Savegnago foi anunciada em outubro com a aquisição de 14 lojas de supermercados do Grupo Peralta nas cidades de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Paulínia, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Limeira e Rio Claro.