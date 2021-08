Saúde retoma agendamento presencial para transporte de pacientes

A Secretaria de Saúde de Americana anunciou que a partir da segunda-feira (15), o setor de transporte social irá retomar o agendamento presencial para pacientes que precisam se deslocar a outros municípios. O horário dos agendamentos será das 8h às 16h, sendo que os pacientes, ou seus familiares, devem comparecer munidos de todos os documentos pessoais, além do encaminhamento médico.

O transporte social é voltado aos moradores que necessitam realizar consultas, exames, cirurgias ou tratamentos diversos em outros municípios. Dentre os destinos mais comuns estão alguns hospitais de Campinas, principalmente a Unicamp, de São Paulo, Barretos, Bragança Paulista, Bauru, entre outros.

Como uma das medidas de restrição para evitar a disseminação do coronavírus, o agendamento vinha sendo realizado apenas por telefone. Com a recente flexibilização adotada pelo governo estadual, o serviço finalmente poderá ser reativado presencialmente. A Secretaria de Saúde adverte, no entanto, que as medidas não farmacológicas devem ser mantidas durante os agendamentos, como o distanciamento e o uso da máscara, principalmente.