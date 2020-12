Saúde realiza mais de 250 mil visitas no combate ao Aedes aegypti

Em ações de prevenção, controle e monitoramento, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, realizou 251.403 visitas em combate ao Aedes aegypti – mosquito transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela urbana. Essas visitas integram as ações em casa a casa, pontos estratégicos e imóveis especiais, avaliação de densidade larvária, bloqueio e controle de criadouros e nebulização. Em Santa Bárbara d’Oeste os trabalhos são realizados de maneira ininterrupta durante todo o ano, visando o período com maior probabilidade de transmissão da dengue e de outras arboviroses.

Durante as visitas, quando os agentes identificam um criadouro com larvas, as mesmas são coletadas e levadas ao laboratório para identificação. No total, em 2020, foram encontrados e eliminados 472 focos de Aedes e identificadas em laboratório 3.679 larvas de Aedes aegypti e 171 larvas de Aedes albopictus – outra espécie de mosquito que tem potencial em transmitir doenças.

Conforme identificado pela Secretaria, o criadouro mais comum foi a reservação d’água feita pelas pessoas de forma desprotegida em tambores, barris, baldes e caixas d’água, além de outros focos comuns, como vasos de planta, pneus, potes, latas e frascos descartáveis.

Os agentes também realizam a retirada de possíveis criadouros detectados nos imóveis, visitas quinzenais a Pontos Estratégicos (locais com maior probabilidade de proliferação de mosquitos, como ferros-velhos, borracharias, recicladoras, cemitérios) e visitas a imóveis especiais (imóveis com grande circulação de pessoas, como escolas, templos religiosos, Unidades Básicas de Saúde, Shoppings e Hospitais).

As ações educativas realizadas ao longo de todo o ano em cronograma específico aconteceram de forma on-line devido à pandemia. Quatro palestras em escolas foram ministradas para um total de 94 participantes. Além disso, foi produzido um vídeo sobre medidas preventivas com divulgação na plataforma da Secretaria de Educação.

A Prefeitura orienta as pessoas a eliminarem todos os possíveis criadouros de mosquito, pois é a única medida eficaz de prevenção. Vale ressaltar ainda que a população receba os agentes de controle de endemias, porque eles têm informações importantes sobre medidas simples que podem prevenir doenças graves.

Caso a pessoa apresente febre alta, dor de cabeça e manchas no corpo, deve procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Divisão de Controle de Vetores do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), pelo telefone 3463.8099.