Americana realiza ‘Dia D’ contra sarampo neste sábado

A Secretaria de Saúde de Americana irá promover o dia D de vacinação contra o sarampo, no próximo sábado (22). Inicialmente o município havia decidido não aderir ao dia de reforço da campanha, com término previsto para o dia 31 de agosto, porém como houve avanço à fase amarela do Plano São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde convocou os municípios da região para realizarem a ação.

O público-alvo da vacina são pessoas na faixa etária entre seis meses e 49 anos, porém, todos os indivíduos entre seis meses e 29 anos deverão, necessariamente, apresentar a carteira de vacinação. Neste dia também será disponibilizada a vacina contra a gripe.

As unidades de saúde dos bairros Vila Mathiensen, Jardim Boer, Antônio Zanaga, Jardim São José (Região da Praia Azul) e Mário Covas estarão abertas, das 8h às 17. Os funcionários de cada unidade irão organizar o fluxo, para garantir o distanciamento entre na fila. A Secretaria de Saúde ressalta que é obrigatório o uso de máscara a todos que irão comparecer às unidades.

Endereços das unidades que irão vacinar:

UBS Vila Mathiensen – Rua das Alfazemas, 316

UBS Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro 55

ESF Antônio ZANAGA I e II – Rua Ademar Tavares, 185

ESF São José – Rua Agostinho turrão, 150

ESF Mário Covas – Rua da Solidariedade, 1.080