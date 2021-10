Americana. Saúde informatiza setor de regulação

A Secretaria de Saúde iniciou nesta segunda-feira (4) a informatização de todos os processos do setor de regulação das consultas, exames, cirurgias e demais procedimentos. Nesta segunda-feira, técnicos do setor, juntamente com a equipe da Unidade de Tecnologia da Informação em Saúde (TI) se reuniram para traçar os últimos detalhes do processo.

Até então os serviços vinham sendo feitos apenas com uso de informações impressas, agora o setor irá dispor de um sistema para dar celeridade nos encaminhamentos, reduzir o absenteísmo, otimizar os fluxos, além de possibilitar um melhor gerenciamento na oferta dos serviços em relação às demandas existentes.

Os processos também serão digitalizados, o que possibilitará a redução no volume de documentos e evitar extravios. Com a informatização do setor, existe a proposta de que em breve os usuários passem a receber avisos eletrônicos sobre os agendamentos, além de consultas online sobre a movimentação dos encaminhamentos. O sistema utilizado é o ConectaSaúde, desenvolvido pela Unidade de Tecnologia da Informação em Saúde.