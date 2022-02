Saúde e Fazenda têm audiência pública dia 24 

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promoverá na próxima quinta-feira (24) as audiências públicas da Fazenda e da Saúde para apresentação de dados referentes ao terceiro quadrimestre de 2021. A audiência da Saúde ocorrerá às 9 horas, enquanto a da Fazenda será às 14 horas.

As audiências, assim como vem ocorrendo com as demais sessões camarárias, serão realizadas no formato presencial, porém sem público, conforme determina o Ato da Mesa nº 4/2022, de autoria da Mesa Diretora, sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação de vírus respiratórios relativos à Influenza e à pandemia da Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal.

As reuniões podem ser acompanhadas por meio de transmissão ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9MHz) e pelas páginas do Legislativo no Facebook e no Youtube (@camarasbo).