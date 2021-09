Colaboradores da saúde e educação participam de treinamento

No último sábado (11), os colaboradores municipais da área da Saúde que atuam na região da Área Cura iniciaram um curso para enfrentamento a situações de emergência. No mesmo dia, há exatos 20 anos, aconteciam os ataques suicidas às torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, desastre histórico que interrompeu a vida de milhares de pessoas. A data foi lembrada pelos instrutores no treinamento prático que teve coordenação do setor de Urgência e Emergência, com apoio das secretarias municipais.

Participaram da capacitação os profissionais do Pronto Atendimento (PA) Nações e também da escola municipal do bairro (EM Parque das Nações). O curso, ministrado pela Defesa Civil municipal, abordou assuntos como o atendimento básico em caso de emergência, primeiros socorros e abandono de área em instalação escolar e de saúde.

Com duração de oito horas, o treinamento terá continuidade no próximo sábado (18) e, ao final, os participantes receberão certificado. Instrutores da empresa CETSEG também colaboraram com informações. O secretário de Saúde da Prefeitura de Sumaré, Rafael Virginelli; e de Segurança Pública, Ricardo Zequim, acompanharam o treinamento.

“A orientação e o envolvimento da equipe de Saúde em treinamentos como este, que abordam as melhores práticas, aumentam a confiança e a capacidade de ação dos colaboradores para a melhor atuação em casos de emergência, com uma resposta mais imediata no atendimento à população”, encerrou o prefeito Luiz Dalben.