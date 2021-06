Saúde define estratégia de vacinação para esta terça

A Secretaria de Saúde de Americana definiu o esquema de vacinação contra a Covid-19 para esta terça-feira (8/6). A imunização ocorrerá apenas por meio de agendamento, que poderá ser realizado a partir de 14 horas desta segunda-feira (7) no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina .

A estratégia de vacinação desta terça inclui pessoas que se enquadram nas seguintes condições:

– Primeira dose para pacientes com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de Down e transplantados que fazem uso de imunossupressores a partir dos 18 anos , idosos com 60 anos ou mais, gestantes, professores e profissionais de saúde, incluindo veterinários e educadores físicos;

– Segunda dose para idosos, profissionais de saúde e professores.

Ressalte-se que os professores necessitam apresentar no ato da vacinação o QR Code gerado quando é realizado o cadastro no site da Secretaria Estadual de Educação.