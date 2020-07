Saúde de Sumaré recebe novos equipamentos e mobiliários

Atenta às ações de prevenção contra a disseminação da Covid-19, a Prefeitura de Sumaré também tem se dedicado a oferecer um atendimento mais humanizado aos usuários da Rede Municipal de Saúde. Desde o começo do mês, unidades da Rede de Atenção Básica estão recebendo novos equipamentos e mobiliários, resultado de convênios federais e emendas parlamentares.

“Os investimentos na Saúde de Sumaré não param! Esses novos equipamentos chegam para contribuir no atendimento da população com mais qualidade e eficiência, sobretudo durante esse período delicado que estamos passando. Agradecemos aos nossos parceiros por viabilizarem a compra destes equipamentos e mobílias e também a todos os nossos colaboradores da Saúde, que trabalham diariamente para garantir uma saúde humanizada e digna à população”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

Por meio de um investimento na ordem de R$ 1.255.000,00, fruto de emendas parlamentares, todas as unidades de Atenção Básica receberam equipamentos diversos. Foram recebidos, na última semana, 18 cadeiras odontológicas, 1 compressor odontológico, 24 mochos, 23 seladoras, 19 fotopolimerizadores de resina odontológicos e 24 ultrassons odontológicos.

Anteriormente, o município já havia recebido 24 aparelhos de ar condicionado, 28 armários de aço, 17 arquivos de aço, 214 cadeiras de escritório, 23 carros de limpeza tipo MOP, 21 estantes de aço, 68 mesas de escritório, 126 ventiladores e 3 veículos modelo Kwid.

A mesma proposta prevê, ainda, a chegada de 3 raios-x odontológicos, 11 armários vitrine, 6 balanças infantis, 16 braçadeiras para injeção, 1 cadeira para coleta de sangue, 16 centrais de nebulização, 18 computadores, 6 notebooks, 23 desfibriladores (DEA), 64 escadas com 2 degraus, 31 esfigmomanômetros para obesos, 20 estadiômetros, 21 focos ambulatoriais, 59 lanternas clínicas, 24 mesas de exames, 2 mesas ginecológicas, 23 oxímetros de pulso, 1 poltrona hospitalar, 6 datashows e 10 suportes para soro.

“Estes novos equipamentos e mobiliários vêm para modernizar ainda mais as nossas unidades de saúde. E, além de proporcionar um atendimento mais preparado e acolhedor à nossa população, também vão oferecer melhor estrutura de trabalho para os nossos colaboradores”, completou o vice-prefeito, Henrique do Paraíso.

Por meio de outro investimento, R$ 100 mil em recursos de programa ministerial, a Administração Municipal adquiriu 5 suportes de soro, 2 mesas de exames, 2 armários vitrine, 2 cadeiras de rodas e 2 carros hospitalares para o transporte de materiais. Os equipamentos serão destinados ao Hospital de Campanha, previsto no plano de contingência contra o coronavírus. Também foi adquirido 1 equipamento de limpeza tipo MOP para uso do PA (Pronto Atendimento) do CIS Nova Veneza.

A Rede Municipal de Saúde também receberá 1 compressor odontológico, 4 braçadeiras para injeção, 2 cadeiras para coleta de sangue, 2 carros hospitalares de curativo, 6 macas simples, 1 mesa ginecológica, 3 poltronas hospitalares, 3 negatoscópios, 3 aparelhos de ar condicionado, 13 armários de aço para escritório, 1 bebedouro, 12 cadeiras estofadas, 17 cadeiras de polipropileno, 10 computadores, 4 escadas de 2 degraus, 8 estantes de aço, 2 geladeiras, 1 gerador, 2 impressoras, 5 longarinas, 9 mesas de escritório, 1 mesa de mayo, 1 mesa de reunião, 1 micro-ondas, 1 TV e 1 no-break.