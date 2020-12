Saúde de Santa Bárbara receberá ISO 9001

A rede municipal de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste receberá a certificação ISO 9001 – uma das normas de qualidade mais respeitadas e conhecidas em todo o mundo.

A implantação do padrão ISO 9001 teve início em junho de 2018, submetendo todas as unidades de saúde do município a um rigoroso programa de adequações, organização de procedimentos e prestação de serviços exigidos pela certificação internacional.

Na última semana, o município recebeu a visita da auditoria externa que avalia o cumprimento das normas estabelecidas para a certificação. Após cinco dias de avaliações em todas as unidades de saúde, o Município foi recomendado a receber o selo de qualidade ISO 9001, que atesta o serviço público como referência.

Com isso, a rede municipal de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste será a primeira entre os Municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) certificada ISO 9001. O Município também é um dos poucos do Brasil a contar com a certificação no Poder Público.

“Essa é uma das maiores conquistas que o município teve nos últimos anos. A certificação ISO 9001 é um grande desafio até mesmo para as empresas de saúde privadas do Brasil quanto mais para a rede pública de um município. Com tudo o que investimos desde o início de 2013, lancei esse desafio em 2018. Parecia algo impossível, mas conseguimos através do trabalho de todos, em cada uma das unidades de saúde da nossa rede municipal. Ter a certificação internacional ISO 9001 significa que a nossa estrutura trabalha em conformidade com todos os procedimentos que permitem aos profissionais de saúde a prestação de serviços de qualidade ao cidadão. É mais um grande avanço, entre tantos, que coloca nossa cidade entre as melhores redes de saúde do Estado de São Paulo. Temos ainda mais a avançar, a saúde é um desafio permanente – novas etapas e objetivos devem continuar sendo atingidos. Mas é inegável que melhoramos vigorosamente o nosso sistema de saúde”, comentou o prefeito Denis Andia.

A certificação ISO 9001 na rede municipal de Saúde só foi possível com a profunda transformação, realizada desde 2013, com 9 novas UBSs e a reforma de todos postos até então existentes; reestruturação dos dois prontos-socorros e a implantação de serviço de urgência e emergência em pediatria; a implantação do Novo Centro de Especialidades; a implantação do Novo Centro de Exames e Diagnósticos, a ampliação dos leitos de UTI; a quase duplicação do número de médicos; a ampliação e renovação da frota de ambulâncias, entre outras ações.

Paralelo a isso, colocou-se em prática uma auditoria interna visando o melhor acolhimento dos pacientes, a redução dos desperdícios, o melhor relacionamento com fornecedores, a eficiência dos serviços e a padronização de todos os processos da rede municipal de Saúde. “Conseguimos padronizar processos e conhecer todo o desempenho interno da rede municipal de Saúde. Implantamos mais de 150 procedimentos padrão e 20 protocolos. Como consequência, a rede tem todas as condições de oferecer um atendimento que gere a satisfação do usuário”, explicou José Rinaldo Cristan Papa, consultor em ISO 9001, responsável pela implantação do selo em empresas como Indústrias Romi, Romi Itália e por treinamentos na Hyundai

“Diante de todos os avanços estruturais que a Administração Municipal do prefeito Denis Andia teve a oportunidade de realizar, o processo de qualificação contínua passou a ser um objetivo diário de todos. Sem dúvida, a certificação ISO 9001 traz um reconhecimento de que esse processo evoluiu bastante e nos motiva a novos desafios de qualidade, buscando, cada vez mais, um padrão de excelência para a saúde do barbarense”, acrescentou a secretária de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Rocha.