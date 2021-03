Saúde de Nova Odessa se espelha em Porto Feliz

O vereador e líder de governo na Câmara de Nova Odessa, Antonio Alves Teixeira-Professor Antônio (PSD), afirma que a Saúde Municipal deve se espelhar no exemplo da cidade de Porto Feliz. O parlamentar já visitou o município, onde o prefeito Dr. Cássio (PTB) foi reeleito com 92% dos votos e tem trabalho de destaque no combate à pandemia do novo coronavírus.

Antônio lembrou que o deputado estadual José Américo (PT) confirmou a destinação de R$ 1 milhão e o deputado federal Alencar Santana Braga (PT), mais R$ 1,5 milhão. “São dois milhões e meios de reais que vão ajudar o município, principalmente a saúde”, destaca. O vereador cita a importância de comprar aparelhos de tomógrafo e ultrassom.

“O que salva vida hoje na pandemia (de Covid) é tomógrafo, no momento em que a pessoa apresenta sintomas”, descreve. De acordo com Antônio, se a pessoa vai para casa e precisa ir a outra cidade passar pela tomografia para ter o diagnóstico, perde um tempo precioso. “Esse governo tem todas as condições de fazer a diferença”, ressaltou.

“Na Saúde e Educação, o mínimo de terceirização é melhor”, opinou o parlamentar. Professor Antônio frisou que nos próximos seis meses devem aportar R$ 3 milhões em recursos intermediados por deputados ao município, referentes aos primeiros 60 dias de governo. “Estou criando alternativas para resolver os problemas e fazer a grande mudança”, diz.

Diagnóstico

A cidade de Porto Feliz tem dado agilidade aos procedimentos de imagem. “Hoje você apresenta os sintomas e em 24 horas já tem o diagnóstico. Mas na maioria dos municípios é feito todo um protocolo pra mandar a outro lugar. Aí o tempo compromete o paciente”, conta. “Lá tem menos da metade dos óbitos que aqui e o mesmo tamanho da cidade”, reforça.

Professor Antônio também citou que não teve apoio na gestão passada, do prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB). O vereador mencionou R$ 2,2 milhões em recursos obtidos a partir de 2013 para implantação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), mas o dinheiro acabou devolvido sem realizar a benfeitoria. “Precisa coragem pra fazer”, ressaltou.

O parlamentar vislumbra a instalação de 10 leitos de UTI nos quatro anos do governo de Cláudio Schooder-Leitinho (PSD). Segundo ele, a estimativa é de R$ 1,5 milhão para deixar os equipamentos prontos e por volta de R$ 600 mil mensais para a manutenção dos leitos de Terapia Intensiva. “Nova Odessa pode e vai fazer a diferença”, completa.