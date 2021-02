Prefeitura de Nova Odessa contrata psiquiatras

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, e o secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues, anunciaram na segunda-feira (15/01) a contratação de mais dois médicos psiquiatras para a Rede Municipal de Saúde, visando diminuir a “fila” de cerca de 900 pacientes a serem atendidos entre primeira consulta e retorno. O atendimento será em formato de mutirão, em dias e horários diversificados ao longo das próximas semanas, com o objetivo de “reduzir drasticamente” a fila de espera e a demanda reprimida recebidas pela nova gestão, que assumiu em janeiro.

“Nossa missão na Prefeitura é cuidar e salvar vidas, e cuidar da saúde mental das pessoas é parte fundamental do trabalho da Rede Municipal de Saúde. Felizmente, contamos com pessoal qualificado e empenhado nessa missão, que recebe agora o reforço desses novos médicos especialistas”, apontou Leitinho.

O secretário também ressaltou a importância desses atendimentos em Psiquiatra para que os pacientes não fique sem medicamentos, “o que complica muito seu tratamento e sua rotina diária”, acrescentou Nivaldo Rodrigues.

Até o momento, a Rede Municipal de Saúde só contava com um profissional, que se divide no atendimento entre o Ambulatório de Especialidades, ao lado do Hospital e Maternidade Municipal, e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Isto porque, no ano passado, um dos médicos desta especialidade foi afastado por conta da pandemia, e em dezembro de 2020 outro profissional pediu sua exoneração por motivos particulares.

“Com a pandemia, os problemas relacionados à Saúde Mental também aumentaram na população em geral. Quando chegamos na Secretaria, em janeiro, só tinha um psiquiatra atendendo, e ele se ‘dividia’ entre os pacientes adultos e as crianças. Não podemos deixar os pacientes desassistidos, sem os medicamentos e acompanhamento adequado”, justificou Dr Nivaldo.

“Ainda há muitas solicitações. E não é só dar receitas, tem que analisar cada caso. Por isso, este atendimento tipo mutirão, realizado em um menor espaço de tempo, é muito importante. Esses pacientes precisam ficar bons, voltarem às suas rotinas, trabalharem, conviverem bem com suas famílias. Acreditamos nisso e, com a humanização no atendimento, o apoio da família e a Saúde Municipal voltada a esse público, vamos conseguir isso”, frisou o secretário.

Os atendimentos tiveram início já na última sexta-feira (12/01), com o atendimento de uma nova médica psiquiatra contrata, e nesta semana deve começar a atender mais um profissional. Os pacientes estão sendo agendados conforme a lista, sendo consideradas como prioritárias as situações de urgência.

“Um lembrete aos pacientes: é muito importante atualizar o telefone no nosso cadastro, não faltar à consulta, e chegar com apenas 5 minutos de antecedência com relação ao horário informado, para evitar aglomeração no Ambulatório. O atendimento é por horário e não por ordem de chegada”, completou Jaqueline Serrano, responsável pelo Ambulatório de Especialidades de Nova Odessa.

EXAMES

Na semana passada, prefeito e secretário já haviam anunciado que a Prefeitura deve iniciar, ainda neste semestre, outro mutirão – o de exames eletivos, visando diminuir drasticamente a demanda reprimida até 2020, já na casa dos milhares de solicitações não atendidas. As maiores filas são para exames de imagem, incluindo raios-x e ultrassom, entre outros.

A Secretaria já criou uma comissão técnica para fazer a análise, reavaliação e reaprovação dos pedidos de exames, classificando-os segundo seu grau de urgência e determinando as prioridades. Por isso, muitos pacientes devem ser contatados pela equipe técnica por telefone ao longo dos próximos meses. Em seguida, devem ser contratados os laboratórios que vão realizar os exames, bem como buscadas vagas em serviços públicos de referência na região.