Saúde da Mulher registra mais de 8 mil atendimentos em 2020

As mulheres barbarenses não ficaram sem assistência especializada durante a pandemia em Santa Bárbara d’Oeste. Em 2020, mesmo com o enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou mais de 8 mil atendimentos no Centro de Referência em Saúde da Mulher. Durante o ano foram aproximadamente 5,4 mil consultas médicas e de enfermagem realizadas no setor.

A unidade realizou ainda mais de 2 mil exames e procedimentos, dentre os quais destacam-se ultrassons de mama e obstétricos, biópsias, coletas de citologia oncótica, cardiotocografia anteparto e procedimento em patologia cervical, entre outros. Trabalhando na parte da promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos, o setor foi responsável por 575 ações preventivas, educativas e de encaminhamentos.

A exemplo de outros setores da saúde, por conta da pandemia da Covid-19, a oferta dos serviços foi adaptada e planejada, seguindo todos os protocolos assistenciais para garantir a segurança dos usuários e dos profissionais da Saúde. Foram estabelecidos fluxos para atendimentos e orientações aos usuários sobre os cuidados necessários, além de capacitações dos profissionais de saúde para o enfrentamento dos desafios desse novo contexto.

Com o número de vagas limitadas, as equipes focaram na classificação de risco dos encaminhamentos e exames, priorizando os atendimentos para pacientes com maior risco de desenvolver alguma doença. Entre os benefícios do diagnóstico precoce está a possibilidade de tratamento oportuno e menos agressivo, além de menor risco de óbito em decorrência de doenças como o câncer, por exemplo.

O Centro de Referência em Saúde da Mulher funciona de segunda à sexta das 7 às 16h30, na Rua XV de Novembro, 1.157, no Centro. Para ser atendida a mulher deve passar por consulta com o médico da rede na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência e, se houver necessidade, o profissional irá encaminhá-la ao setor. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.1990.