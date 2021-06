Saúde começa a utilizar testes comprados pela Câmara Municipal

A Secretaria de Saúde de Americana informou que passará a utilizar, a partir desta terça-feira (29), em todas as unidades básicas de saúde parte dos 20 mil testes rápidos para Covid-19 que foram adquiridos pela Câmara Municipal. Cada unidade básica de saúde irá realizar, no máximo, 16 testes diariamente e moradores de qualquer idade poderão fazê-lo, mediante agendamento na própria unidade, desde que se enquadrem nos critérios epidemiológicos.

Para isso, o paciente precisa estar há pelo menos três dias, e no máximo sete, com os sintomas e passar por uma consulta com a enfermeira da unidade, que irá avaliar a necessidade de utilização do teste. O horário de atendimento nas unidades é das 8h às 16h30.

Os 20 mil kits de testes rápidos foram adquiridos com recursos do duodécimo que seria devolvido à Prefeitura, no valor de R$ 374 mil. Os testes rápidos também continuarão a ser realizados no Hospital Municipal e Pronto-Atendimento do bairro Antônio Zanaga.