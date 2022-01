Saúde. Americana vai ganhar tomógrafo de última geração

O prefeito Chico Sardelli e o deputado federal Vanderlei Macris anunciaram, nesta terça-feira (25), o investimento de R$ 2.233.417,20 milhões em novos equipamentos para a Saúde de Americana, em cerimônia no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na região central da cidade. O recurso foi intermediado pelo deputado Vanderlei Macris e pelo secretário da Casa Civil, Cauê Macris, junto à DRS-7 (Departamento Regional de Saúde), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde.

Os equipamentos de saúde serão destinados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e à futura Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em construção em área do prédio anexo do Hospital Municipal e também intermediada por Macris. Entre os equipamentos adquiridos estão um tomógrafo computadorizado, foco cirúrgico, mesas cirúrgicas, monitor fetal, camas hospitalares e cadeiras de rodas (confira a lista completa abaixo).

“Estamos renovando e equipando a Saúde de Americana e estou muito feliz em fazer este anúncio. Com o apoio do deputado Macris, conseguimos contemplar as demandas tanto para a atenção básica como para o atendimento prestado no Hospital Municipal e ainda vamos equipar o centro de oncologia de Americana. Só temos a agradecer o trabalho do deputado”, declarou o prefeito, que fez uma análise dos novos investimentos. “Alguns destes equipamentos estão se tornando obsoletos e, além de substituí-los, vamos ampliar e qualificar o atendimento com novos itens antes indisponíveis no momento, como mesa cirúrgica obstétrica e mesa cirúrgica para pessoas obesas, sistema de urodinâmica para a análise da bexiga, monitores fetal e de parâmetros de saúde, entre outros.”, afirmou Chico.

O deputado Vanderlei Macris reiterou o empenho de seu mandato em contemplar Americana nas ações. “Primeiramente anunciamos a vinda da Unacon e agora, estamos equipando e garantindo as condições de atendimento para a nova unidade, que também contemplará no tratamento de câncer a população de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Americana pode contar sempre com nosso trabalho e dedicação”, declarou o parlamentar.

Também participaram do anúncio os secretários de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, a diretora-superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian de Godoi, o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins, e demais vereadores e autoridades.

Fotos: 25/01/2022

Equipamento

Quantidade

Destino

Urodinâmica, sistema completo

1

HM

Anestesia, unidade de eletrônico microprocessado adulto/pediátrico

1

HM

Mesa cirúrgica para obeso, eletro-hidráulica

1

HM

Mesa cirúrgica elétrica

1

HM

Mesa obstétrica cirúrgica

1

HM

Mesa cirúrgica, elétrica, alta complexidade

1

HM

Cama hospitalar de recuperação elétrica

10

Unacon

Cadeira para coleta, aférese, hemodiálise e quimioterapia

10

Unacon

Cama hospitalar para obesos, elétrica, com grade

5

HM

Monitor multiparâmetros (ECG, respiração, temperatura, SpO2 e PNI)

20

HM

Monitor multiparâmetros (ECG, respiração, temperatura, SpO2, PNI e Nível de Consciência)

1

HM

Central de monitoração para 20 leitos, 2 telas

1

HM

Monitor fetal (cardiotocógrafo), gemelar

1

HM

Colposcópio com sistema de vídeo

1

HM

Foco cirúrgico de teto, LED

1

HM

Desfibrilador/monitor bifásico, com marca passo, em carro de emergência com pás internas

4

HM

Mesa auxiliar com rodízios e prateleira

8

HM

Mesa auxiliar com rodízios sem prateleira

8

HM

Suporte de soro com rodízios

38

Unacon

Mesa para exame ginecológico

5

HM

Cama hospitalar elétrica, com balança

1

HM

Cama hospitalar adulto, elétrica, com grade

15

HM

Cadeira de rodas adulto

3

HM

Tomografia computadorizada multi-slice

1

HM