Saúde recebe novos equipamentos e avança com prontuário eletrônico

A Secretaria de Saúde de Americana anunciou, nesta sexta-feira (18), a aquisição de 52 computadores e 31 notebooks para reforçar a rede tecnológica nas diversas unidades, visando à melhoria dos serviços e informações, principalmente o prontuário eletrônico do cidadão (PEC), cujo processo de implantação já vem sendo trabalhado gradativamente em todas as unidades da rede básica.

Além das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os equipamentos também serão destinados à Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) e alguns setores administrativos da Secretaria. Porém, a prioridade é avançar na implantação do PEC, cujos materiais de suporte serão utilizados no processamento das informações gerais dos pacientes, facilitando as atividades dos profissionais e tornando mais acessíveis os serviços da rede.

O prontuário eletrônico é uma estratégia do SUS (Sistema Único de Saúde) para reestruturar as informações da atenção primária em nível nacional. Trata-se de uma ação do Ministério da Saúde para qualificar a gestão da informação e ampliar a qualidade no atendimento à população.

Em Americana, as equipes da rede básica já estão sendo capacitadas e o desenvolvimento do novo sistema vem sendo planejado e acompanhado pela Unidade de Tecnologia da Informação em Saúde (TI), com base nas diretrizes da política nacional de saúde.

“O agendamento online para vacinação contra a Covid foi uma ação modelo para demais projetos que serão implantados este ano, avançando ainda mais no conceito de saúde digital”, disse o diretor da unidade, Agnaldo Oliveira.

A Secretaria de Saúde vem empregando todos os esforços para a informatização dos serviços, sendo o prontuário eletrônico um dos principais objetivos. “Com a aquisição dos equipamentos será possível a implantação do prontuário eletrônico e-SUS APS e, consequentemente, avaliar os indicadores do programa Previne Brasil, conforme solicitado pelo Ministério da Saúde”, esclareceu o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.