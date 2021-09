Saúde segue com ações para combater a dengue

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com as ações em Pontos Estratégicos para controle do mosquito Aedes aegypti. Somente neste ano equipe de Agentes de Controle de Endemias já realizou 827 vistorias a esses locais, que acontecem quinzenalmente.

Neste período, foram identificados e eliminados 205 recipientes com larvas, dos quais 97 focos eram de Aedes aegypti. O Município possui atualmente 94 imóveis cadastrados como Ponto Estratégico.

Esses locais possuem alta probabilidade de proliferação de mosquitos devido à presença de grande quantidade de recipientes, que podem servir como criadouros do Aedes aegypti, como por exemplo, ferros-velhos, borracharias, floriculturas, Ecopontos, Aterro Sanitário, Cemitérios e depósitos de material reciclável, entre outros.

A rotina de trabalho dos agentes é verificar a presença de recipientes com água, larvas de mosquitos, além de orientar os responsáveis quanto às medidas necessárias para impedir a proliferação de mosquitos, como a remoção dos recipientes, armazenamento em local coberto, furar carcaças de carros e realizar o rodízio de materiais, entre outras ações. Desta forma, o trabalho dos agentes tem por objetivo minimizar a proliferação de mosquitos no local.

Os estabelecimentos onde focos de Aedes aegypti são encontrados de forma recorrente, nos quais os responsáveis não atendem às solicitações dos agentes para adequação da situação, são encaminhados para outros setores como a Vigilância Sanitária ou Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas) para sanções cabíveis.

Em caso de denúncias, a pessoa pode entrar em contato com a Ouvidoria da Prefeitura, pelo telefone 156, ou no Setor de Protocolo pela internet (www.santabarbara.sp.gov.br), na aba Serviços, ou pelos telefones (19) 3455.8034 / 3455.8036 / 3455.8037 ou 3455.8038.

Já em caso de dúvidas e orientações, a pessoa pode entrar em contato diretamente com a Divisão de Controle de Vetores pelo telefone 3463-8099 ou pelo e-mail: [email protected].