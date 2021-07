A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana está executando a construção de sarjetão no cruzamento da Avenida Paschoal Ardito com a Rua São Vito, próximo ao número 688. O cruzamento está interditado para o trânsito de veículos.

As obras começaram no dia 19 e devem ser concluídas até 26 de julho. O objetivo é melhorar o acesso e o fluxo de veículos no local.