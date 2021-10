Sargento do Exército, de 24 anos, sofre acidente na Iacanga

Durante patrulhamento da Guarda Municipal de Americana na Avenida Iacanga, por volta da 1h da madrugada desta terça-feira, equipe se deparou com um acidente de trânsito no recuo de um estacionamento de veículos.

Foi constatado pela equipe que um veículo Montana havia colidido contra o muro e o vidro do estabelecimento comercial e o condutor sofrido diversas escoriações. Foi necessário o apoio da equipe de Resgate que encaminhou a vítima ao Hospital Municipal.

No Hospital, o condutor de 24 anos foi identificado como Sargento temporário do Exército. No veículo do acidente foi encontrado uma arma de fogo pertencente ao Exército e por esse motivo foi solicitado uma patrulha da polícia do Exército, que compareceu à Central de Polícia Judiciária e levou a arma após liberação. O veículo foi apreendido.